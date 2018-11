Economia Reação árabe a declarações de Bolsonaro pode ter impacto nas exportações Brasil é o maior exportador do mundo de carne Halal, processo em que os animais são abatidos segundo os preceitos da religião muçulmana

Uma retaliação dos países árabes ao Brasil por conta de declarações pró-Israel do presidente eleito Jair Bolsonaro teria impacto negativo nas exportações brasileiras a médio prazo, especialmente de carnes, segundo especialistas em comércio exterior ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo. O Brasil é o maior exportador de carne Halal do mundo, isto é, com os animais a...