Rastreamento online de bovinos e bubalinos é abortado

Após reação do setor e reunião com o governador, deputado retira projeto de lei que obrigaria o acompanhamento via internet; SGPA admite que medida deve ser implantada no futuro

Claudio Reis

Deputado estadual Santana Gomes (PSL): o próprio setor sentirá a necessidade de fazer o rastreamento