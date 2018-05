Economia 'Querem que a gente trabalhe na marra? Não é escravidão', diz caminhoneiro

O presidente Michel Temer convocou, em pronunciamento oficial na tarde desta sexta-feira, 25, as Forças Armadas para desbloquear rodovias ocupadas por caminhoneiros em protesto. Os motoristas, no entanto, relatam que as vias não estão obstruídas e que o caminhoneiro que quiser sair está liberado. "A conversa aqui é de que quem quiser ir embora, está liberado. Mas o pesso...