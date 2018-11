Economia Queixas referentes a Black Friday chegam a 4.058 em três dias Em média, 230 reclamações por hora foram registradas entre 12h e 16h de ontem no site Reclame Aqui, sendo propaganda enganosa o principal motivo

Com três dias de acompanhamento das promoções de Black Friday, o site Reclame Aqui já somava 4.058 reclamações na atualização feita às 16 horas de ontem. Das 12h às 16h foram registradas, em média, 230 reclamações por hora. Em 2017, no mesmo período, a média foi de 199 reclamações por hora, um aumento de 15,6%. Em nível nacional, na lista de produtos com mais reclama...