Economia Queda do diesel não chega ao consumidor

A redução de 10,1% no preço do diesel nas refinarias, anunciado pela Petrobras na segunda-feira (29), não deve chegar ao consumidor com o mesmo índice. É o que afirma o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), Márcio Andrade. “As distribuidoras não estão repassando a redução integral aos postos de combustíveis...