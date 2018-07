Economia Quase dois terços dos brasileiros recorrem ao bico para fechar contas Entre janeiro e junho, 64,4% dos trabalhadores fizeram bicos para controlar as finanças

A maioria dos brasileiros recorreu a trabalhos informais no primeiro semestre deste ano para conseguir sobreviver por causa da lenta retomada da economia e do emprego formal. Entre janeiro e junho, 64,4% dos trabalhadores fizeram bicos para equilibrar as suas finanças. É uma fatia bem maior do que a registrada no mesmo período do 2017, quando 57,4% foram atrás de trabalhos e...