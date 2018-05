Economia 'Quando alguns tentam parar o Brasil, governo exerce autoridade', diz Temer Segundo o presidente, seu governo conseguiu devolver ao Brasil o crescimento sustentável

O presidente da República, Michel Temer, aproveitou uma plateia de empresários e investidores brasileiros e estrangeiros para se defender das críticas sobre a condução da crise dos combustíveis e mandar um recado aos caminhoneiros. No discurso de abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2018, realizado na capital paulista, o presidente disse que o desempenho do governo n...