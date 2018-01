Publicado edital de concurso do STJ com salário de até R$ 11 mil

O edital do concurso público do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi publicado nesta terça-feira (16), no Diário Oficial da União (DOU).

São cinco vagas imediatas para o cargo de analista judiciário com formação em direito. Também há previsão de formação de cadastro reserva em nível superior, aos cargos de analista judiciário com apoio especializado em: administração, biblioteconomia, fisioterapia, odontopediatria, periodontia, psicologia e direito. Todos com remuneração inicial de R$ 11.006,82.

No nível médio, há previsão de formação de cadastro reserva para técnico judiciário (técnico em telecomunicações, enfermagem e suporte técnico), com salário de R$ 6.708,53.

Provas e inscrições

As inscrições devem ser feitas entre 26 de janeiro e 19 de fevereiro, aqui, com taxas de R$ 70, para técnico, e R$ 85, para analista. Já as provas devem ser realizadas no dia 8 de abril.