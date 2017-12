PSDB fecha questão e decide apoiar reforma da Previdência

A recém-eleita Executiva do PSDB decidiu nesta quarta-feira, 13, fechar questão favorável à votação da reforma da Previdência. A reunião em que a decisão foi tomada contou com a participação do líder da bancada na Câmara, deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP), que também faz parte da Executiva.

Alémdo novo presidente nacional dos tucanos, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, participam do encontro o governador de Goiás, Marconi Perillo, primeiro vice-presidente da legenda, o ex-vice-governador Alberto Goldman, que comandou o PSDB até a semana passada, e o senador Tasso Jereissati, que também ocupou a presidência interina nos últimos meses, além de deputados e outros membros da Executiva. O ex-presidente da legenda, senador Aécio Neves (MG), não participou.

A decisão sobre o fechamento de questão foi antecipada pelo Twitter pelo deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), ex-ministro de Temer, enquanto a reunião ainda acontecia.

O fechamento de questão significa que todos os 46 deputados devem seguir a orientação do partido, com a possibilidade de punição em caso de votarem de forma contrária. O partido, porém, não deverá definir qualquer retaliação em caso de descumprimento.