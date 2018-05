Economia Protestos geraram falta de produtos em supermercados Com produtos parados nas estradas, redes varejistas ficaram com prateleiras vazias e algumas chegaram a limitar unidades por cliente

Muitos consumidores de Goiânia tiveram dificuldade para encontrar alguns produtos nas redes varejistas ontem, no quarto dia da paralisação dos caminhoneiros no País. Muitos se depararam com prateleiras vazias nos supermercados e houve estabelecimentos que até limitaram o número de unidades vendidas para cada cliente. O fato é que o desabastecimento de produtos perec...