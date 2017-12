Promulgado acordo de livre comércio Mercosul-Egito

O governo brasileiro publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 7, decreto promulgando o acordo de livre comércio firmado entre o Mercosul e o Egito. O acordo foi firmado em 2010, mas só entrou em vigor em setembro deste ano.



Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o acordo é o primeiro celebrado pelo bloco sul-americano com um país do continente africano e beneficia 63% das exportações brasileiras para o país.



No ano passado, o fluxo de comércio entre Brasil e Egito alcançou US$ 1,8 bilhão, com as exportações brasileiras para o Egito somando US$ 1,7 bilhão e, as importações, US$ 94,3 milhões.