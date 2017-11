Projeto na Câmara de Goiânia quer obrigar lojas a informarem histórico de preços de produtos

Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Goiânia nesta quinta-feira (16) quer obrigar os estabelecimentos comerciais da capital a informarem ao consumidor o histórico de preços de todo produto ou serviço que estiver em promoção ou liquidação.

De autoria do vereador Delegado Eduardo Prado (PV), a proposta terá validade para as reduções de preço superiores a 20% do valor e se aplicará tanto a lojas físicas quanto virtuais estabelecidas na capital. A emissão do histórico deverá ser feita no momento da efetivação da compra e indicar o menor preço que o produto foi vendido em cada mês do último ano.

Segundo o parlamentar, o projeto visa dar transparência nas relações de consumo e proteger os interesses do consumidor. Além disso, pretende ajudar a evitar fraudes em grandes promoções, como é o caso da Black Friday, que será realizada no próximo dia 24.

Em caso de descumprimento, uma multa de 10 a 100 vezes o valor do produto deverá ser paga pelo estabelecimento, considerando a extensão do dano ao consumidor e o poder econômico do fornecedor. Em caso de reincidência, o alvará de funcionamento do comércio poderá ser cassado.

A proposta será levada ao Plenário da Casa para apreciação dos vereadores e votada em seguida. Caso seja aprovada, seguirá para sanção do prefeito Iris Rezende (PMDB).