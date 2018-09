Economia Projeto da Receita ajuda produtor rural a preencher o ITR O período de apresentação da DITR termina às 23h59min59s, horário de Brasília, do dia 28 de setembro de 2018

Os Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), iniciativa da Receita Federal, prestam até o dia 28 de setembro um serviço de orientação gratuito para a população no preenchimento e entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural de 2018 (DITR). O período de apresentação da DITR começou no dia 13 de agosto e termina às 23h59min59s, horário de Brasília, do dia 28...