Economia Programa Luz para Todos desacelera

Como ainda não conseguiu universalizar o atendimento em todos os municípios do Estado, Goiás ainda integra o Programa Luz para Todos, do governo federal. A informação é do Ministério de Minas e Energia (MME). E o ritmo com que a luz chega a milhares de domicílios no campo goiano é lento. O prazo para que todos tivessem energia é 2019. Mas, no momento, a Enel e o MME ...