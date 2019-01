Economia Programa de troca de geladeiras chega em Hidrolândia Enel ainda disponibilizará atendimento móvel com todos os serviços oferecidos pelas agências da distribuidora

Cerca de 60 geladeiras de moradores de Hidrolândia serão trocadas através de um programa da Enel Distribuição Goiás. Os clientes interessados podem participar se cadastrando nesta terça (15), quarta (16), quinta (17) e sexta (18), das 9h30 às 17h, no Ginásio de Esportes Municipal, localizado no Setor Central. Os moradores que quiserem participar do cad...