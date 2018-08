Economia Programa de troca de geladeiras chega em Formosa Cadastro para o sorteio será realizado nesta quinta-feira (2), das 9h às 17h, e sexta-feira (3), das 9h às 18h, na Escola Municipal Isaira Machado de Freitas Camargo

O programa de troca de geladeiras da Enel Distribuição Goiás chega em Formosa nesta quinta-feira (2), das 9h às 17h, e sexta-feira (3), das 9h às 18h, na Escola Municipal Isaira Machado de Freitas Camargo, no Parque Colinas. Por meio da iniciativa, eletrodomésticos antigos podem ser trocados por novos com selo de eficiência A do Procel. Os moradores que quiserem partic...