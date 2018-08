Economia Programa de troca de geladeiras chega em Colinas do Sul Nesta quarta (15,) quinta (16) e sexta (17), moradores da cidade poderão se cadastrar para concorrer ao sorteio de 85 geladeiras

O programa de troca eficiente para clientes em situação de vulnerabilidade social da Enel vai trocar 85 geladeiras de moradores de Colinas do Sul. Para participar, é preciso se cadastrar nesta quarta (15), quinta (16) e sexta-feira (17), das 9h às 17h, no Ginásio Municipal de Esportes. Por meio da iniciativa, eletrodomésticos antigos podem ser trocados por no...