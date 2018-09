Economia Programa de Qualificação Profissional abre 17 novos cursos gratuitos em Trindade Projeto tem como objetivo incentivar a qualificação profissional para ajudar o trabalhador goiano a se manter no mercado de trabalho

Com o objetivo de incentivar a qualificação profissional para ajudar o trabalhador goiano a se manter no mercado de trabalho, a Secretaria de Trabalho do Estado abre a segunda fase do Programa Qualifica Goiás (PQG) com 17 novos cursos na modalidade Ensino à Distância e totalmente gratuito. A abertura será oficializada na próxima quarta-feira, às 9h, no Centro Administrativo d...