Economia Produtores estão mais atentos à qualidade

Se de um lado o consumidor tende a ficar mais exigente com a qualidade de seu alimento, de outro o produtor sente as mudanças de comportamento e tenta reagir. Inclusive para ganhar novos mercados, a tendência, segundo a assessora técnica do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), Christiane Rossi, é não ficar mais na defesa e demonstrar os diferenciais...