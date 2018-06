Economia Produtor já calcula safra mais cara com tabelamento do frete Com fim da margem de negociação entre produtor e dono do caminhão para transporte de grãos, carga de retorno passa a custar mais

O produtor rural Emilio Kenji Okamura, de Capão Bonito, no interior de São Paulo, teve de pagar R$ 4,8 mil a mais por uma carga de 100 toneladas de adubo que despachou do Porto de Santos para sua fazenda em Cristalina, no leste de Goiás. O aumento é decorrente da tabela do frete para o transporte rodoviário de cargas, estabelecido por medida provisória pelo presidente...