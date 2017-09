Produção industrial goiana avança no mês de julho

A produção industrial goiana avançou 0,4% no mês de julho frente a junho, abaixo da nacional, que registrou variação positiva de 0,8%. Na comparação com igual período de 2016, a elevação da produção industrial no Estado chegou a 1,1% e no País, 2,5%.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (06), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado de junho, a indústria goiana passou a acumular expansão de 1,4% no ano de 2017.

Os principais impactos positivos foram observados nos setores de veículos automotores, reboques e carrocerias (38,8%) e de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (22%), impulsionados pela maior produção de automóveis e de medicamentos, respectivamente.

Já as atividades de fabricação de produtos de minerais não-metálicos (-22,4%), de metalurgia (-18,5%) e de alimentícios (-0,9%) exerceram as maiores influências negativas.