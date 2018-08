Economia Produção industrial de Goiás bate recorde O desempenho da indústria goiana foi prejudicado por uma queda de 5,8% na produção de alimentos

A produção industrial de Goiás cresceu 20,8% no último mês de junho, na comparação com maio, o maior crescimento da história. Foi o terceiro melhor índice nacional, atrás apenas do Paraná, que produziu 28,4% mais, e do Rio Grande do Sul, com alta de 25,6%, segundo levantamento divulgado ontem pelo IBGE. Em relação a junho do ano passado, a produção industrial de Goi...