Economia Produção industrial caiu 10,9% em maio, aponta IBGE A produção industrial passou de um crescimento de 4,5% acumulado de janeiro a abril para um avanço de 2,0% no acumulado de janeiro a maio

O recuo de 10,9% na produção industrial de maio ante abril traz um carregamento estatístico negativo para o desempenho do setor no segundo trimestre do ano, mas também impacta o resultado do fechamento de 2018, avaliou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção industrial passou de um cresc...