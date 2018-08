Economia Produção de veículos em julho cresce 9,3% ante julho de 2017, diz Anfavea No acumulado do ano o volume produzido atingiu 1,680 milhão de unidades

A produção de veículos no Brasil somou 245,8 mil unidades em julho, um crescimento de 9,3% em relação a igual mês do ano anterior, porém com queda de 4,1% em comparação ao volume produzido em junho. Os dados, divulgados nesta segunda-feira (6) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), mostram também que, no acumulado do ano, o v...