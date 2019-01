Economia Produção de veículos cresce 6,7% em 2018 e tem maior nível desde 2014, diz Anfavea De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores produção de veículos no País somou 2,88 milhões de unidades em 2018

A produção de veículos no Brasil cresceu 6,7% em 2018 e somou 2,88 milhões de unidades, informou nesta terça-feira, 8, a Anfavea, associação que reúne as montadoras instaladas no País. Trata-se do segundo ano consecutivo de crescimento da produção. Em comparação aos últimos anos, o volume de 2018 só não é maior que o de 2014, quando as unidades fabricadas somaram 3,15 m...