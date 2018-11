Economia Produção de veículos cresce 17,8% em outubro, divulga Anfavea Setor automotivo teve em outubro o melhor mês desde dezembro de 2014

A indústria automotiva brasileira teve no mês passado o melhor mês de outubro desde 2014 e o melhor mês desde dezembro do mesmo ano, segundo o presidente da Anfavea, entidade que congrega as montadoras de veículos automotores no Brasil, Antônio Megale. Com isso, o setor está em festa pelos bons resultados de produção e vendas de automóveis, caminhões e máquinas agrícolas e...