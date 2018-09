Economia Procon revela variação de 984% nos preços de hortifruti em supermercados de Goiânia De acordo com a análise, em dias de promoção, alguns produtos aparecem com preços mais elevados que os praticados em dias normais

Entre os dias 3 e 17 de setembro, técnicos do Procon Goiás visitaram 13 estabelecimentos de Goiânia para verificar os preços de 51 itens como frutas, verduras e legumes. O objetivo do órgão era analisar a variação de preço nos dias em que os supermercados fazem promoção de hortifruti e nos dias normais. As visitas ocorreram em dois dias da semana e, após a anális...