Economia Procon orienta quem quer usar 13º para quitar dívidas O órgão se propõe a realizar a atualização dos cálculos apresentados pela empresa, avalia as condições oferecidas pelos credores e faz a mediação dos acordos com as instituições

Além das compras de Natal, muitos consumidores planejam utilizar o dinheiro extra do 13º salário para ficarem livres das dívidas, visto que, geralmente, as empresas costumam enviar propostas que, à primeira vista, podem parecer tentadoras, com descontos que podem chegar a 90%. Em muitos casos, o consumidor não consegue avaliar se a proposta apresentada tem ou não alguma v...