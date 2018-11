Economia Procon Goiânia fiscaliza preços do etanol após denúncias de consumidores Os agentes irão conferir as últimas notas de compra dos combustíveis para verificar se justifica o aumento do preço do etanol nos postos da capital

Em atendimento a denúncias de consumidores, agentes de fiscalização do Procon Goiânia estão nas ruas da capital, nesta quinta-feira (22), para fiscalizar o aumento do preço do etanol hidratado, que está sendo comercializado em alguns postos de combustível a R$ 3,19. Na semana passada o etanol estava sendo encontrado ao preço de R$ 2,79, em alguns postos de combus...