Economia Procon divulga 'lista suja' com 419 sites para consumidor evitar na Black Friday As lojas virtuais receberam reclamações de consumidores, foram notificadas, não responderam ou não foram encontradas

Às vésperas da campanha de superdescontos Black Friday, que ocorre no próximo dia 23 de novembro, o consumidor deve estar mais atento aos sites em que pretende realizar suas compras. Isso porque, neste ano, 419 empresas estão na chamada 'lista suja' divulgada pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP). Destas, 16 entraram no levantamento s...