Economia Processos seletivos da Seduce devem preencher mais de 17 mil vagas em Goiás; saiba como se inscrever Contratos para diversas áreas terão vigência de até um ano e podem ser prorrogados por, no máximo, três anos, dependendo do cargo

Três editais de processos seletivos para a contratação de 17.643 servidores temporários para a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de Goiás (Seduce) foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta semana. Os contratos terão vigência de até um ano e podem ser prorrogados por, no máximo, três anos, dependendo da função. O edital 009/2018 selecionará professores com formação em nível superior para o preenchimento de 13.288 vagas em escolas estaduais. A jornada de trabalho dos profissionais será de 20, 30 ou 40 horas/a...