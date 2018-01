Primeira parcela do IPVA para veículos de placas finais um vence nesta terça-feira (30)

Os proprietários de veículos de placas finais um devem pagar a primeira parcela do IPVA 2018 nesta terça-feira (30). Isso vale para aqueles contribuintes que optaram em pagar o imposto de forma parcelada em três vezes.

Já a segunda parcela para o veículo com placa final um vence no dia 26 de fevereiro e a terceira pode ser paga até 27 de março. O boleto com as duas primeiras parcelas já foi enviado, pelo Detran, aos proprietários em documento único. O boleto da terceira parcela do IPVA, licenciamento, seguro DPVAT e multas ou cota única será enviado, também pelos Correios, antes do vencimento.

O gerente de IPVA da Sefaz, Nivaldo Damasceno, informa que o valor discriminado no Documento de Arrecadação Estadual (Dare) já está com o desconto de 50% para veículos populares que se enquadraram nas regras e para os inscritos no Programa Nota Fiscal Goiana que acumularam pontos. Um total de 243.923 proprietários de veículos ganhou descontos de 5% a 10% este ano por estar inscrito na Nota Goiana e acumulado pontos pedindo o CPF na nota fiscal durante o ano passado.

Terão abatimento de 50% do valor do IPVA aqueles proprietários de carros 1.0 e motocicletas de até 125 cc que não tenham débitos com o Detran, não tenham tido multa e não tenham se envolvido em acidente por negligência, imperícia, imprudência ou dolo nos últimos 12 meses. “Outro requisito necessário para manter o desconto é o pagamento em dia”, alerta o gerente de IPVA da Sefaz, Nivaldo Damasceno.