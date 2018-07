Economia Previsão do PIB para 2019 cai de 3,3% para 2,5% O Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 3º bimestre também reduziu a estimativa de PIB para 2018 de 2,5% para 1,6%

O secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, Fábio Kanczuk, revelou nesta sexta-feira, 20, que a projeção da equipe econômica para o PIB de 2019 caiu de 3,3% para 2,5%. O Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 3º bimestre reduziu a estimativa de PIB para 2018 de 2,5% para 1,6%. "Houve queda de 0,2 ponto porcentual (p.p.) na projeção do PIB 2018...