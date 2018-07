Economia Previdência exigirá reforma 'mais dura', diz economista Evolução pode ser de mais de 200 bilhões até 2026

Se a reforma da Previdência não for feita pelo próximo governo, os gastos com aposentadorias, pensões e benefícios sociais do INSS, para trabalhadores do setor privado, saltarão de R$ 649 bilhões este ano para R$ 876 bilhões em 2026, segundo estudo preparado pelo economista Fabio Giambiagi. Essa evolução praticamente inviabiliza o cumprimento da regra do teto de gastos (...