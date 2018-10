Economia Previdência de militar pode ser poupada no próximo governo Os militares das Forças Armadas devem ganhar um reforço no ano que vem para manter seus benefícios

Responsáveis por 44% dos gastos previdenciários da União, os militares das Forças Armadas devem ganhar um reforço no ano que vem para manter seus benefícios. Eles terão maior peso político. Hoje a categoria não tem representantes na Câmara dos Deputados. A partir do ano que vem terá seis deputados federais. Se o candidato Jair Bolsonaro (PSL) vencer as eleições no...