Economia Pressionado pelo mercado externo, dólar volta a subir Com alta do risco Brasil, especulações sobre novo presidente do Banco Central e movimento global, moeda americana sobre 1,15%, fechando em R$ 3,72

Com o cenário externo adverso, o dólar não conseguiu se sustentar abaixo de R$ 3,70 e terminou o dia em alta de 1,15%, cotado em R$ 3,727 ontem. Em um dia de agenda esvaziada no Brasil, o aumento da aversão ao risco de investidores no mercado internacional estimulou a retirada de recursos do País, pressionando o câmbio e desencadeando um movimento de ajuste e realização de...