Economia Presidente do BC projeta inflação abaixo de 4% para este ano Goldfajn destaca recuperação econômica e defende reformas

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse hoje (3) que o país vive um momento de crescimento econômico – lento e gradual, mas de crescimento – e deve o fechar o ano com expansão de 1,4% no PIB. De acordo com Goldfajn, no próximo ano, o Produto Interno Bruto poderá chegar a 2,4% no próximo ano. Ao participar do seminário Reavaliação do Risco Brasil...