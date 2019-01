Economia Presidente do BB diz que venderá ‘ativos’, mas manterá ‘joias da coroa’: ‘concorrência que se cuide’ Rubem Novaes foi empossado nesta segunda-feira

O novo presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, confirmou hoje (7) que pretende vender parte dos ativos da instituição e afirmou estar livre do drama que antes contrapunha o interesse dos acionistas minoritários e do governo. “A concorrência que se cuide”, afirmou. “Entendemos que alguns ativos do banco não guardam sinergia com suas atividades princi...