Economia Presidente de Portugal defende importância do acordo entre União Europeia e Mercosul Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, o País tem feito o que pode para facilitar o acordo entre os dois blocos

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que um dos temas tratados nesta quarta-feira (2) em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, foi a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Segundo Rebelo, Portugal tem feito o que pode para facilitar o acordo entre os dois blocos. “Também se falou da relaçã...