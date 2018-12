Economia Presidente argentino diz que Bolsonaro quer avançar em acordo Mercosul-UE A União Europeia e o Mercosul negociam um acordo baseado em três pilares - diálogo político, cooperação e livre-comércio - há quase duas décadas

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, afirmou hoje (3) que, antes da Cúpula dos Líderes do G20, que acabou há dois dias em Buenos Aires, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse a ele que quer avançar nas negociações entre o Nercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia (UE). "Falei antes de começar o G20 com o meu novo colega Jair Bolsonaro, e ele me...