Prefeituras também já estudam adesão

O uso de aplicativos de transporte também pode chegar às administrações municipais. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia já está se reunindo com representantes de empresas do setor para discutir os termos de uma parceria. O secretário de Ciência e Tecnologia, Cleomar Rocha, diz que a medida faz parte do projeto Cidade Inteligente, que prevê a implantação de uma série de...