Economia Prefeitura de Jataí encerra expediente mais cedo em apoio ao protesto dos caminhoneiros Administração municipal emitiu uma nota nesta quinta-feira (24) e afirmou que trabalho será retomado nesta sexta-feira em horário normal

A prefeitura de Jataí, na região Sudoeste de Goiás, encerrou o expediente mais cedo de todos os órgãos municipais nesta quinta-feira (24), às 16h, “em apoio ao manifesto nacional dos caminhoneiros que protestam contra a disparada do preço do diesel”, relatou em comunicado. No texto, a administração municipal informou que nesta sexta-feira (25), no entanto, retomará o...