Economia Prefeitura de Hidrolândia abre 35 vagas com salário de até R$6 mil As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior; Saiba como participar

A Prefeitura de Hidrolândia está com inscrições abertas para concurso público com 35 vagas imediatas. As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior. A remuneração varia entre R$ 943,12 e R$ 6.001,81. Para os cargos de nível superior, a seleção tem vagas para biomédico, cirurgião-dentista, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fisiot...