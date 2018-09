Economia Prefeitura de Goiânia muda forma de cobrança do IPTU A partir de agora, quanto mais caro o imóvel, maior será a alíquota do imposto

A Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia anunciou hoje (11) várias alterações no Código Tributário do município, que visam um "ganho de eficiência tributária". Entre as principais, estão alterações nas alíquotas do Imposto sobre Predial e Territorial Urbano (IPTU) para imóveis residenciais e comerciais e no Imposto Territorial Urbano (ITU). A partir do próximo a...