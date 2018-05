Economia Prefeitura de Goiânia declara situação de emergência

Em decreto publicado na edição de quarta-feira (30) do Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Goiânia declarou situação de emergência na capital por causa da greve dos caminhoneiros. Segundo o documento, “os transtornos decorrentes da paralisação” tiveram “reflexos na prestação de serviços públicos essenciais”, notadamente no abastecimento da frota de veículos o...