Economia Prefeitura de Goiânia convoca 100 educadores aprovados em processo seletivo; confira lista Os profissionais vão trabalhar na rede de saúde mental do município

Educadores sociais aprovados no processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) estão sendo convocados. Até a próxima sexta-feira (28), 100 profissionais precisam apresentar documentação que comprovem as informações da inscrição. A lista dos convocados está no site da Prefeitura de Goiânia, clique aqui para acessar. A gerente de Saúde Mental da SMS, Kellem Oliveira, alerta que os aprovados devem ficar atentos aos prazos. “Conform...