Prefeitura de Goiânia abre processo seletivo para a Semas

A Prefeitura de Goiânia abre nesta sexta-feira (17) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para preencher, por tempo determinado, vagas em áreas da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), além de formação de cadastro reserva.

No total, serão abertas 333 vagas. As oportunidades são para os níveis Fundamental, Médio e Superior. As jornadas de trabalho serão de 30h semanais para profissionais de nível superior e médio, e de 40h semanais para os profissionais de nível fundamental, com salários que variam de R$ 961,72 e R$ 2.741,77.

As vagas para nível superior são para os cargos de Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo e Nutricionista. De nível médio, para Educador Social e Assistente Administrativo e nível fundamental são para Agente de Apoio Administrativo nas funções de manipulador de alimentos e auxiliar de serviços gerais.

Podem se inscrever os candidatos brasileiros natos ou naturalizados, com idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação e que atendam aos pré-requisitos constantes no edital.

A inscrição é gratuita e pode ser realizada no site da Prefeitura de Goiânia, no endereço da administração municipal, e preencher a ficha de inscrição.

O processo seletivo será composto por Avaliação de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório e Entrevista Técnica, que avaliará os candidatos aptos na 1ª fase em suas habilidades quanto à atenção, comunicação, trabalho em equipe, iniciativa e equilíbrio necessários ao exercício das funções inerentes ao cargo pretendido. A classificação final será a somatória das pontuações obtidas na 1ª e 2ª fases.

A validade do Processo Seletivo Simplificado terá prazo de validade de 1 (um) ano a contar da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade e discricionariedade da Secretaria Municipal de Assistência Social.