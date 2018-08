Economia Prefeitura de Bela Vista de Goiás publica edital de concurso com 149 vagas As inscrições começam no dia 24 de setembro e as oportunidades serão para nível fundamental e médio

A Prefeitura de Bela Vista de Goiás publicou edital para concurso público com 149 vagas para ensino fundamental e médio. Desse total, 38 são imediatas e 111 para cadastro de reserva. As inscrições poderão ser feitas a partir de 24 de setembro até o dia 15 de outubro no site do Itame Concursos. As taxas custam R$60,00 para os cargos de nível fundamental e R$70,00 para c...