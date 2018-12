Economia Prefeitos priorizam pagar o funcionalismo Com dificuldades financeiras, municípios evitam repasse a fornecedores; em Goiás, grande maioria está com a folha em dia, mas 57,7% devem a empresas

Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), com o apoio em Goiás da Federação Goiana dos Municípios (FGM) aponta que, em tempos de crise, muitos prefeitos priorizam o pagamento dos salário do funcionalismo em detrimento de, por exemplo, quitar dívidas junto a fornecedores. De acordo com os dados divulgados, 90,9% das prefeituras do Brasil estão com o ...