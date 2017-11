Preços mínimos, médios e máximos dos combustíveis em Goiás serão divulgados diariamente

Em meio à crise no valor cobrado pelo litro dos combustíveis em Goiás, a Secretaria da Fazenda anunciou nesta sexta-feira (17) que vai publicar diariamente em seu site os preços mínimos, médios e máximos praticados por todos os postos de combustíveis do Estado de Goiás.

Segundo a secretaria, a medida vai auxiliar a consulta de preços por parte do consumidor goiano, do PROCON, Polícia Civil e Ministério Público. A lista vai apresentar apenas os postos que utilizam a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.

O superintendente-executivo da Receita, Adonídio Neto Vieira Júnior, afirma que o aumento do preço do combustível em Goiás não tem relação com a carga tributária do Estado. “Não tivemos alteração recente na alíquota de ICMS da gasolina desde 2016, e os preços nas bombas aumentaram 27%, de julho a novembro, enquanto que os reajustes anunciados pela Petrobras acumularam 17,2%”, comenta o superintendente.

O preço médio da gasolina vendida em Goiânia segue como o maior entre as capitais brasileiras, segundo a pesquisa semanal de preços feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Antes dos protestos que interditaram as portaria de distribuidoras de combustíveis na Grande Goiânia, em média, o goianiense pagou R$ 4,435 pelo litro do combustível. O preço máximo encontrado pelos pesquisadores nos postos de combustíveis foi de R$ 4,499 e o mínimo, R$ 4,19.

Depois de uma série de aumentos, a Petrobras anunciou uma queda de 3,80% no preço da gasolina nas refinarias e recuo de 1,30% no preço do diesel. Os novos valores valem a partir desta sexta-feira (17).

Na nova política de revisão de preços, em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente.

Entre os fatores que influenciaram no aumento dos combustíveis em Goiás, a Sefaz explicou que a alíquota do ICMS do etanol foi em novembro deste ano elevada de 22% para 25%, e o impacto seria de 3% sobre o preço. Segundo o órgão, cerca de R$ 0,08 centavos. Já os aumentos do PIS/CONFINS impactaram R$ 0,12. Mas, mesmo assim, a Sefaz afirma que o aumento da margem de lucro da revenda varejista foi, em média, 30 centavos.

O óleo diesel seguiu a mesma variação. A alteração de alíquota de ICMS em novembro, de 15% para 16%, impactaria em 1% o preço. Pela nova política de preços da Petrobrás, o aumento acumulado seria de 6,7% e o aumento da margem de lucro da revenda varejista foi de 10 centavos, mostra a Sefaz.